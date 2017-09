El evento contó con la presencia de reconocidos especialistas como Nick Fortugno (uno de los más reconocidos diseñadores de juegos, narrativa y storyexpert y empresario del mundo digital), Juan Señor (consultor de medios que trabaja para publicaciones de relevancia tales como The Economist y The Financial Times), Hal Kirkland (Director Internacional VR, realizó el video más reciente de OneRepublic –la canción "Kids"- y ganó un Clio de Oro con un video para Led Zeppelin), Spencer Hunt (Director de Interactive y Juegos en Sony, Discovery y Paramount, entre otros), Christian Bennet (Executive Editor Journalism Visual en el diario inglés The Guardian), Sara Bozanic (Directora Ejecutiva del Instituto de Diseño Transmedia de Eslovenia), Julie Andem (Directora y guionista de SKAM, la ficción transmedia para jóvenes más exitosa de Noruega) y Darío Sztajnszrajber (filósofo, ensayista y presentador de TV).