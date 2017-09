– Las facultades mentales de CP, al momento del examen no encuentran en la normalidad.

-Reviste la forma clínica de Trastornos Psicótico con síntomas afectivos en vías de compensación por tratamiento, asociado a Trastorno por abuso de sustancias psicoactivas.

– No se encuentra a la fecha en condiciones de prestar declaración.

– Debe continuar internado y bajo tratamiento interdisciplinario para pacientes duales.

– Y, finalmente, que resulta verosímil que no haya poseído autonomía psíquica suficiente como para comprender y dirigir su accionar en los hechos que se le imputan.