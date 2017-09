1970 – Moría Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense. Nacido en Seattle, Washington, el 27 de noviembre de 1942, y comenzó a tocar la guitarra a los 15 años de edad. En 1961, se enroló en el ejército de los Estados Unidos como paracaidista en la 101.ª División Aerotransportada y se licenció al año siguiente. . Poco después, se mudó a Clarksville, Tennessee y comenzó a tocar algunos conciertos en el conocido como Chitlin' Circuit, donde consiguió un hueco tocando como músico de apoyo de The Isley Brothers y después para Little Richard con quien siguió tocando hasta mediados de 1965. Tras comenzar su carrera solista, en cuestión de meses ya había obtenido tres sencillos Top 10 en el Reino Unido con su banda The Jimi Hendrix Experience. Saltó a la fama en Estados Unidos después de su actuación en el Monterey Pop Festival de 1967. En 1968, su tercer disco de estudio, Electric Ladyland, llegó al primer puesto de la lista estadounidense de éxitos; fue su éxito comercial más grande y su único número uno en aquel país. En su momento fue el artista mejor pagado por su concierto en el Festival de Woodstock de 1969 y el Festival de la Isla de Wight de 1970. La noche del 17 de septiembre tras cenar con amigos fue a dormir con su novia. Ella despertó sobre las once de la mañana y se encontró a Hendrix respirando, pero inconsciente. Llamó a una ambulancia y los paramédicos llevaron a Hendrix al Hospital St Mary Abbot donde se lo declaró muerto a las 12:45 del 18 de septiembre de 1970. Tras la autopsia se concluyó que Hendrix aspiró su propio vómito causándole una asfixia y una intoxicación de barbitúricos.