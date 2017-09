"Y ahí me llamó el juez, que venía viendo lo que estaba pasando. Quería decirme que Keila estaba en estado de adoptabilidad y quería saber si yo había pensado en adoptarla. Yo me quedé helada, tenía 27 años, ni siquiera había pensado en tener hijos, no estaba ni en pareja", cuenta. Y le dijo que no, que prefería mantener el vínculo que tenían. "Nos seguimos viendo pero la verdad es que ella se quedaba cada vez peor. Y en un momento me dije a mí misma: 'bueno, basta, ya sufrió mucho, no la puedo hacer sufrir yo también'.