Fue de ahí que sacó la idea de poner la placa, que escribió en inglés y en la que se refería a Martín como "Ihn", en alemán una forma de decir "él". "Como él me decía She por la canción de la peli, yo no encontraba ninguna palabra para decirle a él y como cuando empezamos a salir me hablaba siempre en alemán, le puse 'Ihn', porque yo le decía 'Martihn'", le confió a Infobae.