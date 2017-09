Como cada encuentro de Voces Vitales, una de las temáticas fundamentales es el poder de la mujer para transformar los ámbitos en los que se desempeñan. "Nosotras tenemos la cualidad de que cuando tenemos la oportunidad de ganar un poco de poder, no lo guardamos, elegimos expandirlo y esto sucede cuando lo compartís con quienes tenés al lado", explica Alyse y agrega que es exactamente lo que la inspiró a venir a argentina luego de 10 años de que la organización se lanzara en nuestro país porque "hoy se logró llegar a este momento, no porque haya una sola mujer líder dentro de la organización sino porque tiene muchas 'dueñas'; mucha gente que se siente parte y es la única forma de generar un impacto positivo en una comunidad. Lo veo todo el tiempo en las mujeres. No importa el lenguaje, la religión o en qué país del mundo estén, hay algo que nos conecta a todas y es la motivación que tenemos para cambiar el mundo y sabemos que para lograrlo tenemos que usar nuestro poder para empoderar", Voces Vitales hoy es una red de más de 15 mil mujeres en 140 países que cuenta con diferentes programas de empoderamiento, y uno de ellos son sus famosas caminatas de mentoreo que se realizan en el mes de marzo en el mundo al mismo tiempo, así como también en las diversas provincias de nuestro país como Buenos Aires, Salta, Córdoba y Ushuaia, entre otras.