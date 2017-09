"Y ahí perdí el control de toda mi vida, no sólo de lo que comía. Si alguien venía a mi casa era un desastre, la cama tenía las mismas sábanas que dos meses antes, yo no me higienizaba, no me afeitaba, contestaba mal. No me importaba nada, menos el físico. Tenía la piel pegada a los huesos y no me importaba. Había entrado en un mundo muy oscuro, podía pasar el fin de semana entero en mi casa solo, mirando el techo, sin salir ni a la puerta". Lo que cuenta contradice uno de los grandes estereotipos de la anorexia: que los que se enferman son tan frívolos que sólo desean tener un buen físico.