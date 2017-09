— Sí. Lo curioso es que en Argentina todos los docentes toman exámenes pero ponen obstáculos a la hora de ser ellos los examinados y el propio sistema no presenta la posibilidad de auto examinarse. La corporación docente reniega de los resultados de las pruebas PISA, pero reniegan no tanto de los resultados -que en general son malos- como de las pruebas en sí y objeta la idea misma de prueba estandarizada, de que los países deban rendir la misma prueba para compararse. Pero ellos mismos lo hacen con sus alumnos todos los días, les toman exámenes estandarizados a alumnos que por ahí no tienen tanto que ver entre sí. Y no está mal. Los exámenes son importantes precisamente porque hay un grupo de cosas que todos los chicos por distintos que sean tienen que saber hacer. Con los países es lo mismo, Malasia es muy distinta de la Argentina, pero hay algunas habilidades mínimas compartidas, como entender un texto, multiplicar o poner los acentos, que todos los alumnos tienen que poder hacer. Estaría mal que no fueran compartidos, precisamente por eso son importantes los tests estandarizados. Respecto de evaluación y de mediciones hay entonces todo un problema en Argentina, en el kirchnerismo, sucedió en todas las esferas de la vida política y económica, en el INDEC y hasta para contar los muertos en una tragedia natural. La educación no fue la excepción. En Finlandia lo que más nos impresionó no fue tanto el contenido de la política educativa sino el hecho de que se pusieron metas y evaluaron cómo las estaban llevando adelante, y se fueron poniendo nuevas metas a partir de evaluaciones como las PISA. No es que propongamos para Argentina el modelo finlandés, pero sí que haya gente pensando en el tema, como lo hacía Sarmiento -quizá no tan genial porque no hay muchos en la historia de un país-, pero sí gente que esté pensando en los problemas educativos, se ponga metas y esté dispuesta a ver si sus ideas se cumplen o no y cómo mejorar.