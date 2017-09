Marina Janet Mendieta fue por más. Oriunda de Salta terminó el curso para reparar teléfonos móviles. "Me compré una máquina que, por ahora tengo en mi casa, con la que puedo cambiar las pantallas. Y la verdad es que me deja un resto", explica a Infobae. Mendieta tenía una oferta laboral en Once pero no tenía con quién dejar a sus tres hijos.