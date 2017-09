En ese sentido, sostuvo que no actuaron al voleo y que sabían a dónde habían entrado a robar. "Se movían con mucha precisión, con guantes. No querían que los miremos. Eran educados, así no gritaban ni nada. Les entregamos las cosas y después me ataron. El aspecto era de unos 30 años. Estaban de sport, pero ropa buena. El pelo muy bien recortado tipo militar. Actuaron con mucha precisión. No fue golpeado ninguno de mi familia. Revisaron los pasaportes. Sabían perfectamente donde entraron. Leían mi nombre y veían lo que era. Tenemos que evaluar. No tenemos una cosa muy clara de lo que pasó", agregó.