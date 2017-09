"Ya estábamos encima del Océano Atlántico, eran como las dos de la mañana del horario europeo. Cuando de repente escuché en los parlantes del avión que se necesitaba con urgencia un médico. Me pongo de pie, se me acerca una azafata, me pregunta si los puedo ayudar y me lleva al fondo del avión", relató Montenegro en un diálogo telefónico con Infobae.