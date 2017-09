"Yo no amenacé a los docentes, pedí una explicación cuando mi hijo salió con el guardapolvo ensangrentado y con un chichón. Nadie me daba una explicación, esto quedó certificado por el SAME", señaló Pocino. "Tuve un exabrupto y grité. Reconozco que no es la manera de hablar y de proceder, no puedo ejercer violencia gritando cuando reclamo que no haya violencia. Me hago cargo de los gritos, pero no hice una sola amenaza", añadió.