"Yo tenía muchos miedos. Por ejemplo, tenía miedo de que, al no tener pareja, me obligaran a estar en el parto sola. Tenía miedo, también, porque varias mujeres me habían contado que las habían tratado mal cuando nacieron sus hijos. Tenía miedo de que me apuraran mucho, ponerme nerviosa y no poder. También a que se llevaran al bebé sin explicarme a dónde o para qué. O a que me hicieran una cesárea sólo por comodidad, porque mi hermana había tenido varias cesáreas hasta que un médico le dijo que podría haber tenido partos naturales", enumera.