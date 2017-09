El pago por no haber realizado la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó establecido en $1.115, mientras que por no cumplir con el grabado de autopartes, en $1.672,50. Por último, la multa para el conductor que maneja un vehículo con vidrios polarizados o que no porta su licencia de conducir consiste en 557,50 pesos.