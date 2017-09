Pero frente ante ese panorama de absoluta normalidad y lógica pura (el que falta está ausente: salvo el milagro de la bilocación), el docente Néstor Di Miglia, no por casualidad delegado gremial de Ademys (Asociación de Enseñanza Media y Superior), ha dicho "Poner ausente es una forma de intimidar". Y no conforme, reforzó así su brillante tesis: "Porque es una postura amenazante y falta de legalidad, ya que no están dadas las condiciones para desarrollar las clases en forma normal".