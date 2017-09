"Me metí yo, se metió mi marido, y también los profesores. Nosotros salimos porque no podíamos sacarla. Luego lo lograron, la revivieron, afortunadamente salió con latidos en el corazón", contó Bárbara, la madre. "Fue un accidente, no hay culpables. Nosotros nunca la dejamos sola", advirtió en declaraciones a la radio Cadena 3.