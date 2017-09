Pese a que le mintió y rehusó brindar mayor información sobre su origen, Vera no impulsará una denuncia contra su madre. "Sólo me dijo que era una desagradecida y que no sabía nada porque el que había arreglado todo había sido mi padre", lamentó. Incluso su madre de crianza no volvió a dirigirle la palabra ni a ella ni a su hermano.