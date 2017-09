-Cada caso tiene su ribete particular pero si vamos hablar de lo general, primero que nada hay que respetar su decisión porque por algo lo está decidiendo. Entonces, no podés imponerle a alguien que te quiera: 'pero no, pero hablemos, pero por qué, pero me prometiste, pero…' ¿Yo te puedo pedir a vos que tengas frío? Por favor, dale tené frío. No. Porque no vas a tener frío. Es una cuestión de sentirlo. Lo sentís o no lo sentís. Eso es lo primero. Después, por supuesto, cada caso tiene particularidades donde inclusive hay que analizar hasta algún trastorno de personalidad que pueda tener alguna de las personas que está viviendo la ruptura. Es bastante amplio.