2003 – Moría Johnny Cash, cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense. Nacido el 26 de febrero de 1932 en Kingsland, Arkansas, tras graduarse en el High School en 1950, decidió no ir a la universidad. La guerra coreana estaba a punto de estallar por lo que se alistó en la fuerza aérea de los Estados Unidos. Servía a la fuerza aérea en Alemania cuando se compró su primera guitarra. En 1954 fue contratado por la Sun Records de Sam Phillips, que antes había descubierto a personajes como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. Philips se quedó asombrado con la canción "Hey, Porter", que Crash había escrito cuando volvía a casa de la fuerza aérea. Con su segunda grabación, "Folsom Prison Blues" triunfó en todo el país. En 1956 "I Walk the Line" vendía un millón de copias. En 1959 su álbum "Fabulous Johnny Cash" vendió más de un millón de copias, al igual que "Hymns y Songs of Our Soil", y el single "Don't Take Your Guns to Town". Sus conciertos le llevaron a Europa, a Asia y a Australia. Comenzó a aparecer como actor en westerns de la televisión. Invirtió muchas de sus ganancias en apoyar a asociaciones mentales de la salud, un hogar para los niños autistas, refugios para las mujeres maltratadas, la sociedad americana del cáncer, YWCA, la juventud para Cristo, la vida del campus, y otras sociedades. Murió el 12 de septiembre de 2003 en un hospital de Nashville, Tennessee, a causa de la diabetes que padecía.