"Desde el momento que el toro pone el pié en la arena comprende que no tiene escapatoria y se tiene que defender, ese es el único motivo por el que embiste, no porque sea una fiera descomunal, que es uno de los mitos que desde el mundo taurino plantean. Después, le dan varios pases, le dan quite y lo pican. El picarlo, según la propia bibliografía taurina, tiene dos funciones: una es el restarle energía al provocarle una herida por la que va perdiendo sangre. Ésas son heridas estudiadas para que no pierda demasiada sangre ni demasiada poca. Otra, es para bajarle el nivel de energía para que esté apto para la lidia. El Tercio de Varas cumple la función de una retienta para que el público y el torero puedan medir el nivel de bravura del toro, que no es el nivel de ferocidad sino con el que obceca embistiendo a los objetos en movimiento. Lo que sigue es el tercio de banderillas, que son como unos arpones que les clavan en la zona del cuello para reanimarlo. De hecho tienen el nombre de 'alegradores' porque se supone que lo reavivan por medio de una estriadas que se le quedan clavadas", explicó Alekos sobre los extensos momentos en que se divide una corrida.