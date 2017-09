El abogado de Bazán, Lucio de la Rosa, dijo que el juez le comunicó que debía dictar la prisión por "la gravedad del tema" pero que considera que su defendido está en una situación distinta a la de Villalba.

"Me dió a entender que no perdimos el partido. Tenemos que presentar más pruebas para comprobar que él no está involucrado en el crimen", aseguró el letrado.