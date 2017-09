La convivencia pacífica con su cuerpo tuvo sus mesetas. "Fue en la época del viaje de egresados y de la fiesta de fin del secundario. Empecé a notar que todas las chicas de mi edad eran más delgadas, más menuditas. Yo quería estar sexy pero mi cuerpo no respondía a esa imagen generalizada de qué es sexy y qué no lo es. Entonces empecé a cuestionarme, a preguntarme qué estaba haciendo mal y a hacer dieta. Se ve que no me quería así como era, sólo quería ser igual a las demás. La verdad es que cuando adelgacé no me reconocí: me veía fea, enferma, rara, cualquier cosa menos sexy", cuenta ahora.