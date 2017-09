La joven golpeada denunció que realizó tres llamados al 911, pero que los del Servicio de Emergencias hicieron oídos sordos a sus reclamos burlándose de la situación que atravesaba y respondiendo con un irónico "Sí, te mandamos un móvil". "No me sentí protegida ni mucho menos. Me sentí humillada", posteó Guillermina haciendo alusión a una supuesta "complicidad" entre el boliche y la Policía de la Ciudad.