Rosemblat se hace cargo de formar parte de un lado de la grieta: "Yo hago humor parado desde una posición política determinada y la gente que me mira comparte conmigo una ideología y es una construcción que nació de la derrota electoral. Nos reímos un poco de eso, un poco del Gobierno, de nosotros mismos". Tarico también admite que en sus textos hay ideología política, pero no lo hace desde un lugar de militante. "Vengo de una familia que no es de voto peronista, vengo de la grieta de mi abuelo que no quiso usar el luto en el velorio de Eva".