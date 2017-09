Las gatas volaron por British Airlines en bodega adentro de una jaula "enorme". "Consulté si podían viajar juntas porque me pareció que separarlas en un momento así no iba a ser muy bueno. Entiendo que algunas aerolíneas permiten llevar a algunos animales en cabina, pero British no lo permitía. De todos modos, esto no me parecía una opción muy viable para un viaje tan largo. Ellas llegaron bien", remarcó Celeste.