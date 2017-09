Verdad o no, lo cierto es que esa idea parece cobrar fuerza tras conocerse que la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, junto a la dirección general del parque, participarán de la exhibición de arte "How To Read Pato Pascual: Disney's Latin America and Latin America's Disney", una muestra que busca exponer casi cien años de influencia cultural entre el continente y la compañía norteamericana.