"Se les ofreció incluso otra parcela con la que completaban 500 hectáreas en la zona del río pero la rechazaron en insisten con las tierras en la zona de la meseta en donde no hay ningún antecedente por el que puedan reconocerles derechos ancestrales", detalló el ministro de Seguridad, Jorge Lara, al portal Río Negro. Y agregó: "Ellos se acogen a una posible prórroga de los desalojos por la Ley 26.160 pero no pueden hacerlo porque es una ley de 2006 cuando no estaban reconocidos como comunidad".