Gordon todavía debe estar arrepentido de haberle dicho "sí" a su esposa cuando esta semana le pidió prestado el auto para ir al supermercado. "Inicialmente se iba a llevar el auto ella sola pero no me pude quedar tranquilo y fui con ella. Le dije que manejara por que me dolían las piernas y lo que pasó después es muy difícil de recordar: Nancy aceleró a máxima velocidad con el freno de mano puesto y lo fundió", contó.