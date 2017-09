Alejandra empezó a plantear hipótesis en base a suposiciones. Cree que Facundo podría haber viajado a Estados Unidos para ver a su padre biológico, pero le resulta raro que no le haya avisado. Además, el padre de su hijo le dijo que él también le había enviado dinero mientras estaba en Ecuador pero que no lo recibió. No fue a extraer la transferencia.