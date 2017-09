"El sábado se cumplió un año. Si me preguntás cómo sobreviví este año sinceramente no sé", dice Hugo, que sigue viviendo en la casa que compartían en Arribeños. "Es una lucha cada mañana por levantarte. Todos los días me pregunto ¿para qué? ¿para qué me voy a levantar, si ya perdí todo? ¿para qué, si este individuo me quitó todo lo que tenía? Me quedé solo, completamente solo, si no fuese por los amigos y lo que queda de la familia, no se qué haría".