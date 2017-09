Ramírez se presenta como "activista cívico, profesional del mercadeo aplicado a organizaciones de sociedad civil" y actualmente además de su trabajo profesional es voluntario de ONGs de derechos humanos. Nacido en Venezuela y pendiente de lo que pasa en su país, vive en Argentina desde hace seis meses y hoy buscará ser un eslabón en el grito de los suyos.



La acción también buscará tener presencia en las redes, tratando que se sumen no solo los que llegan hasta el Estadio de River, sino cualquier persona que sienta que quiere apoyar la causa. A los aficionados que no concurran a la cancha se los invitó a que se pinten en sus casas y viralicen la imagen y con el HT #VenezuelaLibre en las redes sociales.



"Buscamos la asesoría de profesionales de distintas ramas y así llegamos a la conclusión que dos líneas representan unidad, paridad; negras porque representan al luto, también en forma de lágrima descendiendo por la mejilla. Buscamos la manera de involucrar al público en una forma que no solo recibieran el mensaje sino que ellos mismos también lo dieran. Así apareció esta idea como algo simple pero superador", explicó Ramirez.



Desde las 17:30, en la esquina de las calles Libertador y Udaondo, los que se acerquen a Nuñez podrán ser pintados con las dos líneas negras por una #venezuelalibre.