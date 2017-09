Una familia argentina cruza Libertador, se mete en la calle Udaondo y ahí ella los cruza. Ella es Lormis Rojas, una alta y esbelta morena venezolana de ojos claros que acusa más de 50 años pero que uno no le da más de 35. Lormis llegó a estas tierras hace un año, luego de intentar probar suerte en Italia donde ella asegura que "la cosa no resultó". "Me fui de mi país por la situación que se vive, aún siendo el sostén de mi familia", dice con la mirada en un horizonte imaginario que arma a las espaldas de este cronista. Lo hace para no quebrarse, pero no aguanta.