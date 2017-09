Al ser preguntado por el incidente de las fotografías que se filtraron mientras exhumaban las tumbas, Corbaz lamentó lo ocurrido y dijo que ya tienen identificado quién lo hizo. "Tomamos la decisión de no construir un muro. El área tenía acceso restringido las 24 horas. Sabemos quién tomó las fotos y fue informado a los dos Estados. Las fotos filtradas no fueron de restos humanos. Sólo paso una vez y fue un hecho desafortunado. No no afectó el proceso, pero es lamentable. Hicimos videos e imágenes oficiales. Estoy al tanto del daño que pudo haber hecho, pero nadie entró al cementerio", dijo. Corbaz estuvo acompañado por Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación Regional del CICR para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y por Diego Rojas Coronel, jefe de la Misión del CICR en Buenos Aires.