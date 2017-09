1946 – Nacía Freddie Mercury. Nacido en Guyaratí, en la colonia británica de Zanzibar, hijo de británicos, en 1954 la familia viajó a la India y cursó estudios en la St Peter's English Boarding School en Panchgani. Dotado con una poderosa voz, en 1958, junto con otros cinco compañeros del St Peter's, crearon una banda de rock'n roll: The Hectics, en donde tocaba el piano. En 1971 junto con el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajo John Deacon formó el grupo llamado "Smile". En 1973 publicaron "Queen I" nombre con el que se rebautizó al grupo. Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena.​ Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Innuendo o We Are the Champions. Además de la actividad con la banda, en los años ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988), este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Enfermo, siguió componiendo y grabando canciones. Anunció un día antes de su muerte que padecía sida. El 24 de noviembre de 1991 murió en su casa de Londres por una complicación de bronconeumonía que no soportó a causa de su enfermedad.