Anoche a mi novio y a mí nos golpearon.

Estabamos a eso de las 23:50 esperando el último micro para volver a su casa en la parada de Diagonal 80 y calle 6. En eso alrededor de 20 pibes de entre 14 y 16 años se acercan bardeando "¿Qué haces puchero puto de mierda?" Le gritan a Joel, mientras uno viene y lo ataca por la espalda con una patada voladora. Joel intenta defenderse y lo empiezan a golpear entre todos. Cuando yo me acerco a pedirles que lo dejaran en paz uno grita: "Al negro tambien" y arrancan a golpearme hasta que me tiran al suelo y al grito de "negro puto de mierda" me sacan el celular y me empiezan a patear entre 5 pibes. En un momento logro escaparme y Joel también. Pero uno le puso la traba, lo hizo caer y con un cascote lo golpea en la cabeza. Al darse cuenta de que Joel estaba sangrando los pibes se dan a la fuga.

No saben la desesperación de estar ahí, de que la policia te pase por el lado, de que Joel sangrara y no parara ni un auto a pesar de que les gritaba pidiendo ayuda. Hasta que al final una camioneta con dos hombres adentro acceden y nos llevan a la guardia.

Quiero agradecer infinitamente a los hombres del auto, a las personas que nos ayudaron, a la piba que nos dió sus únicos 21 pesos para algo y a lxs familiares y amigxs que se acercaron a la guardia para saber como estabamos. Quiero avisar que dentro de todo estamos bien, yo adolorido y contracturado por los golpes y a Joel tuvieron que hacerle 5 puntos y esta todo hinchado de las piñas que le dieron.

Ahora quiero hablar de los pibes, no quiero que los condenen ni que les digan "negros de mierda", porque casualmente eran los llamados "pibes bien" que nunca son estigmatizados, de esos que descargan su odio, su homofobia, su racismo, porque se sienten impunemente protegidos por un gobierno que piensa igual que ellos, que profundiza la violencia. Que nos golpearon a matar porque somos putos y por ser de piel oscura.

No nos vamos a rendir y esto nos da más fuerza para seguir militando.

Basta de criar machitos prepotentes.

Más pronto que tarde el patriarcado se va a caer.