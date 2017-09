Mirta conoció a Carlos a los 14 años. No sabían cómo cuidarse y un año después quedó embarazada. "No oculté el embarazo, no me había dado cuenta", dice. Cuando su madre se dio cuenta, enfureció: "Me agarró de un brazo y me llevó, no me habló en todo el viaje. La partera me revisó y dijo: 'pero esta criatura está grande, ya no se puede hacer un aborto'. Mi mamá se enojó más y empezó a gritar 'yo no la quiero así en mi casa, no la quiero, no sé qué va a hacer pero en mi casa no la quiero".