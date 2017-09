No se sienten omnipotentes y cuentan que hay situaciones que los desbordan, como las que tienen que ver con la marginalidad y la violencia. Surge el caso del "Polaquito", a quien Rega conoce del barrio, y deja clara su visión: "No creo que ningún nene de 12 años sea la cabeza de una organización criminal, eso pasa en ciencia ficción. Sí puede tener consumo problemático de drogas o vivir en un contexto de violencia, pero creo que fue usado". Miceli se suma sobre esta discusión: "La baja de imputabilidad no creo que solucione ningún problema. Sería triste si tenemos que recurrir a eso, creo que tenemos mucho para dar, si queremos darlo".