—Sí. Porque ahí podían hablar nuestros hombres de Mayo. Yo me pregunté por qué lo escribí este libro y son procesos que llevan su tiempo. Pero unos alumnos del profesorado -fui profesora durante muchos años- me dijeron que parecería que el país hubiera nacido en el 1810. No se sabe antes qué pasaba, cómo se vivía. Era para mí también como algo muy oscuro, que no se sabía. Reitero, me gusta sacar los secretos a la luz. La casa de ejercicios espirituales me intrigaba también.