1973 – Moría JRR Tolkien, lingüista y escritor. Nacido el 3 de Enero de 1892 en la ciudad de Bloemfestein de "Orange Free State", África, su madre lo introdujo en la fantasía. Cuando tenía cuatro años perdió a su padre, que no pudo sobrevivir a un ataque de fiebre, y a los 12 a su madre, enferma de diabetes. Al quedar huérfano, él y su hermano, dos años menor, quedaron bajo la tutela de un sacerdote. Cuando tenía 24 años se casó con Edith, la mujer a la que conoció cuando tenía 16 años, tuvieron cuatro hijos y su matrimonio duró 55 años. Apenas casarse partió hacia el frente en la I Guerra Mundial, donde cayó enfermo y fue repatriado. Se especializó en historia medieval y dio clases de literatura inglesa medieval en la Universidad de Oxford. Escribió la novela El Hobbit (1937) para sus hijos. Su continuación, la trilogía titulada El señor de los anillos es un cuento acerca de la lucha por la posesión de un anillo mágico en un mundo de elfos, hadas y dragones. Empezó a escribirse poco después de la publicación de El Hobbit, y empleó 12 años en escribir su ambiciosa obra. La publicación de los dos primeros volúmenes no se llevó a cabo hasta el 1954. Por el tiempo de El Señor de los Anillos alcanzó la cima de la popularidad, durante esa época fue algo bueno, pero en su vejez, Tolkien odiaba las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, la multitud de visitantes no invitados, las toneladas de correo y la pérdida de su privacidad que empezaron a ser una plaga para él y su familia. En 1968, él y su mujer se trasladaron a Bournemouth, usando un alias para proteger su privacidad.Su mujer Edith Mary murió el 2 de Noviembre de 1971. Tolkien se mudó a un apartamento propiedad de la Universidad de Oxford y allí vivió hasta su fallecimiento el 2 de Septiembre de 1973 a los 81 años.