Sin que las fiscales lo interrumpiesen, Bazán continuó diciendo que: "Estos oficiales se llaman Cuello y Petrussa y también me dijeron que iban a hacer una nota para que me saquen de la DDI y me lleven a un penal donde el papá de la chica –por Anahí- había estado preso y que tiene muchos conocidos dentro del penal y, textualmente 'te van a hacer mierda seas o no seas el culpable'".