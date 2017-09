Andrea está empecinada en que sus hijos no repitan su historia. "Es un tema que hablamos todo el tiempo. Yo les digo que estudiar es la única responsabilidad que tienen, que no quiero que pasen lo que yo pasé, que estudiar es la única forma de tener oportunidades. Yo me he privado de algunas cosas, me he pasado a mate para que ellos comieran. Salimos adelante sí, pero quiero que ellos tengan una vida mejor. Hay momentos en los que me siento fuerte, que siento que puedo, hay otros que no, me caigo, siento que no puedo más".



Los chicos, dice, se dan cuenta cuando eso está pasando. Y le golpean la puerta del baño, le sacan tema de conversación, le hacen un chiste. El año pasado, ninguno de los cuatro varones pudo viajar a Brasil, al campeonato al que sí fueron muchos de sus compañeros del club. Y, desde ese momento, Andrea quiere que los chicos dejen de pensar que las cosas buenas sólo les pasan a los demás.