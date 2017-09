— No creo que haya habido una instigación externa directa, porque de alguna manera Perón, cuando vuelve a la Argentina definitivamente en 1973, viene con una especie de consenso mundial para encaminar la Argentina que estaba desbordada de violencia política. Pero lo que puede vincularse a lo internacional es que, si el robo de las manos fue en el 87, ya estaba en proceso el fin de la Guerra Fría. Uno ve la foto en el 89/90 con la caída del Muro de Berlín, pero eso es marketing histórico. La realidad es que hacía ya varios años que el mundo bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban diagramando el desarme de ese sistema que ya había llegado a su agotamiento y que tenía un ganador, Estados Unidos. La fatiga de la Unión Soviética y la imposibilidad de mantener Alemania dividida por mucho tiempo más lleva a desarmar ese orden mundial. En ese desarme, cuando uno empieza a mover las fichas se reacomoda todo el tablero, de una u otra manera. Eso coincidió con una Argentina que estaba reformulando su tablero interno. Entonces, no creo que haya existido una influencia directa sobre el tema, independientemente de si hubo alguna logia implicada, las logias sí son organizaciones mundiales, pero sí estaba en juego qué iba a pasar con la Argentina a partir del año 87 u 89, con la elección presidencial ¿Iba a continuar un gobierno de Alfonsín, más socialdemócrata, más visto de centroizquierda, que intentaba encaminar el problema de Centroamérica con el Grupo Contadora? ¿Iba a seguir siendo un país un poco díscolo a alguna idea que pudieran tener en Washington? ¿O iba a terminar ese proceso y alumbrar uno mucho más previsible? Que, coincidencia o no, fue lo que pasó en la Argentina después del 89. Argentina se alineó con Estados Unidos, Consenso de Washington, y un proceso interno que fue el desmembramiento de lo poco que quedaba de la estructura del peronismo o del Estado de bienestar. Por eso yo siempre he puesto el hecho del robo de las manos de Perón en el tamiz de un contexto, de política argentina y mundial. Ahora, lo único constante es la decisión del peronismo de no investigar.