"Si no es una cosa, es la otra", se lo escuchaba decir al uniformado, dando a entender que en caso de que la VTV no fuera el problema, iba a haber otro. "Si no somos nosotros, te pasamos para Gendarmería (puesto ubicado en el cruce con la Ruta Provincial Nº 32) y va a ser peor", dice, antes de sumar: "Si no pagás, no te vas".