Antes, residían en el barrio Memoria, Verdad y Justicia, inaugurado durante la administración del ex intendente Francisco Gutiérrez (FPV), que carecía de la infraestructura necesaria para atender a Dante, "Vivíamos en las casas de telgopor pero no cumplia la necesidades básicas que requiere Dante. No tenía red cloacal y los desperdicios desembocaban directamente a menos de tres metros de las habitaciones. Otro de mis hijos se agarró hepatitis A y meningitis", narra Balboa.