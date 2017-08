"Para mí es un deporte. He corrido en auto, he jugado al tenis, he jugado al fútbol que me ha costado cuatro operaciones de rodilla, he hecho windsurf, he participado en maratones, he corrido en bicicleta, y como ahora tengo más de 50 años el deporte más barato que me ha salido es sentarme a jugar al póker, con una inscripción de mil pesos y desestresarme de todos los problemas que tengo. Por eso lo hago, nada más", explicó Gabriel Rébora, presidente comunal de la localidad santafesina de Melincué, luego de las fuertes críticas que recibió por parte de los vecinos tras jugar y ganar un torneo de póker en el casino del pueblo mientras la población trata de luchar contra las inundaciones.