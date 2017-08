Por su parte, la defensora oficial, Mercedes Crespi, pidió su inmediata liberación, ya que no existe riesgo procesal y considera que, en los términos en se expresó el imputado, no hubo delito alguno. "La detención implica un uso excesivo del poder punitivo del estado, el hecho no constituye delito alguno, y detener a alguien por un hecho sin ninguna entidad no se corresponde con lo que manda la Constitución nacional", indicó.