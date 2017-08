El médico -ex yerno del ex gobernador José Manuel De la Sota– fue detenido en su departamento de Córdoba capital por pedido de Jorgelina Gómez, titular de la Fiscalía de Narcotráfico, de Carlos Paz. La Policía también arrestó a Fernanda Moyano, a cargo de la "clínica" en Carlos Paz, Paola Toranzo y Walter Mariño, secretaria y chofer de Laje, respectivamente. Si bien no trascendieron cantidades, la Justicia secuestró aceite de cannabis y dinero en los lugares allanados.