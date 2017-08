"Había veces que me decía que el lugar estaba lleno. Otras, que ya habían pasado las dos de la mañana y no podía dejarme pasar. Eso sí, las chicas con las que llegaba de la previa entraban sin problemas", relató el año pasado. "Este pibe es el que dice 'vos entrás, vos no porque sos fea, vos entrás, vos no porque sos gorda'", agregó a Infobae una joven que frecuenta la disco, ubicada en la Costanera. Broitman no descarta que las razones de Vladusic para impedir el ingreso de Nadine se refieran a su apellido, Syculer, "que quizás este hombre interpretó que es judío".