El Gobierno de la Ciudad impulsa una reforma de raíz de la escuela secundaria a partir de 2018. Los cambios son sustantivos: no habrá materias independientes, si no que estarán integradas dentro "áreas de conocimiento"; se reemplazará las notas numéricas de 1 al 10 por una sistema de créditos; no habrá más repitencia completa del año (se recuperarán contenidos), y algo que ya es cuestionado por el sector docente: trabajar en el último año de clases.