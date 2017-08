"La igualdad laboral no es lo mismo que la paridad, hay un montón de especialidades que nosotras no podríamos hacer si no se tecnifican las tareas", le explicó a Infobae la delegada, que amplió: "Mecánica de trenes eléctricos está bien, pero de trenes diesel hay cosas que no se pueden hacer, eso es todo hierro". En el sector la falta de infraestructura también atenta contra las oportunidades.